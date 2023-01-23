『XS 17AW ノースフェイス バルトロライトジャケット ダウンジャケット【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月04日 00時 41分に出品され03月04日 00時 41分に終了予定です。即決価格は15,870円に設定されています。現在781件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ノースフェイス バルトロライトジャケット

THE NORTH FACE JACKET 2017

ダウンジャケット



ジニアオレンジ(イエロー)

サイズ XS

タグ付

国内正規品



毎年完売している代表する防寒ジャケット。

真冬も対応できる高い保温性な防寒ジャケット。

防風性とともに耐水性もあり、雪や小雨程度の濡れを遮ります。中わた入りの内襟や前ファスナーのダブルフラップなどでコールドスポットを徹底的に排除。携行に便利なスタッフサック付きです。



※若干の薄い汚れ？スレ？のようなものが付いていますが、そこまで目立ちませんでした。

￥60000以上でこちらのサイトで購入しましたが、アウターを買い替えた為、出品します。



※素人保管のため、

完璧を求める方は御遠慮ください。

※トラブル回避のため返品は出来かねます。

予めご了承頂き、ご購入ください。



【Fabric】

＜表地＞30D WINDSTOPPER〓 Insulated Shell（2層）（表：ナイロン100％、裏：ePTFE）

＜中わた＞光電子〓 ダウン（ダウン72％、レーヨン20％、その他の羽毛8％）

＜裏地＞Nylon Taffeta（ナイロン100％）



【Function】

- 表生地をF16よりハリコシがあるものに変更

- フロントダブルフラップ

- 内側に2つのボトルポケット

- ワンハンドアジャスターフーデット

- 両胸止水ファスナー

- ダウン入り内衿仕様



#ノースフェイス

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#ダウン

#バルトロ

#ヌプシ

#バルトロライトジャケット

#アウター

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#シュプリーム 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XS(SS)

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ XS

17AW

ノースフェイス

バルトロライトジャケット

ダウンジャケット