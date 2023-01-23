『【ハンガー付き☆極美品】TATRAS SINAMI ダウンジャケット ブラック【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月27日 12時 25分に出品され03月27日 12時 25分に終了予定です。即決価格は16,280円に設定されています。現在646件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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【ブランド】

TATRAS タトラス



【商品説明】

タトラスのダウンジャケットです。

23Aの近年モデルのお品です◎

ブラックのワンカラーなので日常使いもしやすいです。

防寒性も申し分なし◎

暖かく、かつシルエットはスタイリッシュなのでデザイン面も素敵です。

状態も綺麗ですので長くお使いいただけます。



【サイズ】

SIZE：03(Lサイズ相当)

着丈：66.5cm（後ろ襟下～後ろ裾下）

身幅：59.5cm（脇下～脇下）

肩幅：46cm（肩の縫い目～肩の縫い目）

袖丈：67cm（肩の縫い目～袖先）



※素人採寸のため多少の誤差はご了承下さい。

※平置きで測定しております。

※ビンテージ,古着のため状態の判断は個々で異なることをご了承の上ご購入宜しくお願いします。

※写真には写っていない箇所にも汚れ,傷等ある可能性がありますので、ご了承の上ご購入下さい。



【etc】

SINAMI シナミ

ダウン ダウンジャケット ブラック 黒

グースダウン ワッペン MTLA23A4183-D

フード付き フーディー 取り外し ハンガー



【購入元】

大手ブランド品取扱い店 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【ハンガー付き☆極美品】TATRAS

SINAMI

ダウンジャケット

ブラック