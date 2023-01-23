『【新品】US-XXL ノースフェイス ダウンジャケット シェルパヌプシ ブラック【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 20時 54分に出品され03月31日 20時 54分に終了予定です。即決価格は17,940円に設定されています。現在905件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 どうもこんにちは^ - ^ ！

ご覧いただきありがとうございます♪





コメントなし、即購入OKです！





【お願い】

オンラインショップ等で本ページの画像と説明文を

そのまま転載している業者がいますので

ご注意くださいませm(__)m

写真の商品については当方で全て保管しています。





【商品説明】

THR NORTH FACE

ザノースフェイス

NF0A5A84JK3

M HP NUPTSE JKT

TNF BLACK





サイズ

US-XXL

※日本サイズでXXXLサイズ相当

※詳細は以下実寸値を確認ください。





実寸値

着丈74cm 身幅69cm 肩幅56cm 袖丈67cm

※平置き素人計測につき多少の誤差はお許しください。





カラー

ブラック

※素人のスマートフォンのカメラでの撮影でございます。

カラーの感じ方、表現の仕方には個人差があります

のでご理解いただけると幸いですm(__)m





素材

シェル: ポリエステル100%

ライニング:ポリエステル100%

フィリング: リサイクルダウン75%

リクレイムダウン25%





・海外限定商品(正規品)



・内側にホログラムタグ有り



・もこもこシェルパフリース



・左胸、右肩後ろにハーフドームロゴ刺繍有り



・両サイドジップポケット有り



・内側ジップポケット有り



・裾部ドローコード有り



・格納フード付き



・袖口マジックテープ





新品未使用ですが、一度は人の手に渡っており、

自宅保管になりますので、神経質な方は

ご遠慮いただきたく、よろしくお願いしますm(__)m





他のサイトと併売していますので、

予告なく商品を削除するとこがございますこと

ご了承くださいませ^ ^





【発送について】

24時間以内の発送を心がけています！



丁寧な梱包で発送します。

※衣類の梱包の場合、厚みを抑えるために

圧縮させていただく可能性がございます。





お互いが気持ちよく取り引きができるように

していきましょう(*≧∀≦*)





最後までご覧いただきありがとうございました！











809 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: 3XL(4L) ブランド: ザノースフェイス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【新品】US-XXL

ノースフェイス

ダウンジャケット

シェルパヌプシ

ブラック