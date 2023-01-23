『希少 mont-bell ダウンジャケット ダイヤカットキルティング Lサイズ【お歳暮】』はヤフオクでから04月23日 13時 00分に出品され04月23日 13時 00分に終了予定です。即決価格は10,140円に設定されています。現在323件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 軽くて暖かいです

袋付きです

キャンプ

アウトドアにいかがでしょうか？

実用性抜群です

濃い紺色で

凄くオシャレです

肩幅約45

袖丈約64

身幅約55

着丈約70

#モンベル

#ダウンジャケット

#紺色



性別···メンズ



特徴···保温/防寒 商品の情報 カテゴリー: アウトドア・釣り・旅行用品>>>アウトドア>>>登山ウェア・アウトドアウェア 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: モンベル

カテゴリ アウトドア・釣り・旅行用品

アウトドア

登山ウェア・アウトドアウェア タグ 希少 mont-bell

ダウンジャケット

ダイヤカットキルティング Lサイズ