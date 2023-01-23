『ポロラルフローレン Ralph Lauren ダウンジャケット ビックポニー【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月01日 07時 59分に出品され04月01日 07時 59分に終了予定です。即決価格は14,450円に設定されています。現在538件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 カラー...ブラック

種類...ダウンジャケット(ショート/ミドル丈)



ラルフローレンRalph Lauren

フルジップダウンパーカー



ブラックのリップストップポリエステルシェルの左胸にビッグポニー刺繍。

赤のライニング、内ポケット付き、えり内側の首に当たる部分には優しい起毛素材。

前面はフルジップ。ハンドウォーマーポケット、袖には止水ジップのポケット付き。

フードはドローコードで調整可。ジッパーで取り外し可能。

袖内側には風の入らないインナーリブ、袖口はマジックテープで調整可能。

スポーティーで現代的なデザインのダウンジャケットです。



US Mサイズ

JPではLサイズ相当になるかと思います

着丈 (cm)69.5

身幅 (cm)62.5

肩幅 (cm)50

袖丈 (cm)68.5



着丈:背面襟元中央〜裾まで直線

身幅: 脇下〜脇下まで直線

肩幅: 肩先〜肩先まで直線

袖丈:肩先〜袖口まで直線



素人採寸になりますので多少の誤差はご了承ください



着用回数は2-3回程度であり全体的に綺麗な商品です

即購入可能です

価格交渉も承ります 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ポロラルフローレン

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ポロラルフローレン

Ralph

Lauren

ダウンジャケット

ビックポニー