『パタゴニア ストームドリフトパーカ【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月12日 16時 34分に出品され03月12日 16時 34分に終了予定です。即決価格は12,800円に設定されています。現在403件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 着用回数、10回程度の美品ですが、裏側（内側）にクリーニング時にできシミがあります（写真４枚目）。

定価は60000円近くしたと思います。

寒い天候に対応するフードとフルレングスのフロントジッパーを備えたパーカ。



H2Noパフォーマンス・スタンダード採用の防水性／透湿性バリヤーを施した２層構造のナイロン製シェルはDWR（耐久性撥水）加工済み。150グラム・ハイロフト・ポリエステル100％（リサ イクル・ポリエステル92％）のインサレーション入りです。環境に配慮したブルーサイン認証済み。



※パタゴニア製品は米国サイズを基準に作られています。日本サイズよりおおよそワンサイズ大きくなります。



【機能・特長】

H2Noパフォーマンス・スタンダード採用の頑丈な２層構造の素材はキャンバスのような装いながら山でも使える防水性/透湿性機能を備え、DWR（耐久性撥水）加工により飽和状態を防ぎ耐久性も強化します。



内側にリブニットのガスケットを備えた調節可能な袖口、ドローコードでしっかりと閉じられる裾、腿の中間までの丈がカバー範囲とプロテクションを最大限に提供。ポケットはハンドウォーマーポケットが２つ、スナップ留めフラップ付きドロップイン型ポケットが２つ、隠しジッパー式チェストポケットが１つ、内側にジッパー式ポケットが１つ。すべてソフトなポリエステル・トリコットの裏地付き。まちのある脇の下は肩と腕の広範かつ機敏な動きに対応します。



ドリフトパーカー

マウンテンパーカー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XS(SS) ブランド: パタゴニア

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ パタゴニア ストームドリフトパーカ