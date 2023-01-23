『BaltroLTJKT/ND92240/バルトロライトジャケット sサイズ【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月04日 13時 12分に出品され03月04日 13時 12分に終了予定です。即決価格は30,000円に設定されています。現在893件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 カラー···グレー



2022 Fall＆Winter item

ノースフェイス バルトロライトジャケット



バナディスグレーｘメルトグレー(VM)



真冬の天体観測や雪上ハイクにも対応できる、高い保温性を持つ防寒ジャケット



●中わたには、特殊セラミックスの遠赤外線効果により優れた保温効果が持続する光電子リサイクルダウンを封入

●高度な洗浄技術により、汚れを徹底的に除去したクリーンなダウンが高い保温性を確保

●表地には30デニールのGORE-TEX INFINIUM PRODUCTSの2層構造を使用

●防風性とともに耐水性もあり、雪や小雨程度の濡れを抑えます

●中わた入りの内襟やフロントのダブルフラップなどでコールドスポットを軽減

●携行に便利なスタッフサック付き



メーカー品番：ND92240



※こちらの商品は、弊社管理上のカラーを表記しております為、タグのカラー表記と異なる記載となっております。



【サイト表記：タグ表記】

グレー：VM/VGXMG/BグレM

Sサイズ



即購入可能です○ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: S ブランド: ザノースフェイス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ BaltroLTJKT/ND92240/バルトロライトジャケット sサイズ