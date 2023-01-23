『【美品】09年 パタゴニア ダスパーカー 黒【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月04日 21時 56分に出品され04月04日 21時 56分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在732件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 パタゴニアのダスパーカーです。

色は黒です。サイズはMです。

2009年 84101F9



こちらで購入いたしましたが、着用感が希望していたものと違ったため出品いたします。

170cm60kgで下に厚手のセーターを着込んでも、かなり余裕がある着用感でした。

170cm〜180cmくらいの方にオススメです。

都内ならこれ1枚で十分くらい暖かいです。



着丈 約74cm

身幅 約62cm

肩幅 約53cm

袖丈 約64cm

ドローコードに穴あります。

それ以外目立った傷汚れはございません。

ダスパーカーの中ではかなり状態が良い方かと思います。



年々価格が高騰しているダスパーカーを是非この機会に！

patagonia das parka

モンクレール ECWCS LEVEL7 Stone Island ストーンアイランド カナダグースがお好きな方にオススメです。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: M ブランド: パタゴニア

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【美品】09年

パタゴニア

ダスパーカー

黒