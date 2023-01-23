『daiwa pier39 DOWN ダウン ダイワピア 21AW【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 12時 25分に出品され03月27日 12時 25分に終了予定です。即決価格は23,868円に設定されています。現在294件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 daiwa pier39 DOWN ダウン ダイワピア 21AW



フードの取り外しも可能です

かなり軽量のダウンです



使用感は多少ありますが美品です！



出品を悩んでいますので突然削除する場合がございますのでご購入希望の方はお早めをおすすめします。



※即決いただける方は多少のお値下げさせていただきます。



size S



color black



【デザイン】

ゴアテックスファブリックを採用したダウンジャケット。

柔らかな風合いで軽量ながら、「持続的な表面撥水」、「耐水性」、「優れた防風性」、「極めて優れた透湿性」を備えた30D素材を採用。

ダウン90％フェザー10％をインサートし、豊富なデットエアー層(逃げない空気層)が温かさを作り出す。



カラー···ブラック



素材(詰め物)···ダウン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: ダイワピアサーティンナイン

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ daiwa

pier39

DOWN

ダウン ダイワピア 21AW