『LAUREN RALPH LAUREN ラルフローレンファーダウンコート 黒S【お歳暮】』はヤフオクでから03月04日 21時 06分に出品され03月04日 21時 06分に終了予定です。即決価格は7,722円に設定されています。現在308件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 LAUREN RALPH LAUREN

ラルフローレンファーダウンコート



フードフェイクファー部分はファスナーで取り外し可能



フェイクファーのため、かなりヘタリごわつきがあります



袖口に毛玉があります

所々にダウン抜けが少しあります



気に入っていたので、毎年着ていたため、全体的に、使用感があります



あくまで中古品であることをご理解の上ご購入ください







素材(詰め物)···ダウン、フェザー



カラー···ブラック



種類···ダウンコート/ジャケット



着丈···ロング



カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: S ブランド: ラルフローレン

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ LAUREN

RALPH

LAUREN

ラルフローレンファーダウンコート 黒S