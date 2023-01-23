『レア 希少モデル CAMPOMAGGI カンポマッジ ミニショルダー バッグ【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月04日 03時 39分に出品され03月04日 03時 39分に終了予定です。即決価格は14,500円に設定されています。現在315件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 希少 レア 男女兼用モデル



✴︎CAMPOMAGGI カンポマッジ

ミニシリーズ ショルダー

コレクションしていたお品です。



◉同じシリーズの別モデルをもう一つ別に出品しています。良ければご覧ください♪



◎イタリア製 MADE IN ITALY



◎カラー 迷彩





◎状態 5回ほど使用、特筆する部分はなく綺麗です。カンポマッジは元より、新品状態から洗い加工などのハンドメイド加工が施されている為に、ヴィンテージ感などは最初からございますので、ご理解の程宜しくお願い致します☺︎

ミニシリーズ付属品の巾着大布袋のムラ色も元よりからのものです。

（もう一つ別に出品中のミニシリーズバッグの付属巾着大も同様のムラ色のカラーとなります）





◎サイズ （メジャー平置き測定 約cm単位）



横 32cm

縦（高さ）19cm

マチ（まち） 4cm



◎付属品

巾着布袋 ×1

紙カード一式 ×1



宜しくお願い致しますm(_ _)m 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ レア 希少モデル CAMPOMAGGI

カンポマッジ ミニショルダー バッグ