『センソユニコ慈雨【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 14時 42分に出品され03月19日 14時 42分に終了予定です。即決価格は12,220円に設定されています。現在893件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 カラー···グレー

シャンブレーウール

4個の隠しボタン

普通袖付 総裏仕立て

チョットクラシカルな女性らしい襟元が素敵です。

着用すると裾のラインが綺麗です。

数回の着用です。

パンツスーツとして購入した

ジャケットになります。



他にもセンソユニコ出品してます。ご覧ください。

ジャケットのみの出品です。

ストールは含まれません。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: センソユニコ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ センソユニコ慈雨