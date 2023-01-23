『イッセイミヤケ☆ポンチョ☆ストール【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月21日 17時 21分に出品され04月21日 17時 21分に終了予定です。即決価格は11,250円に設定されています。現在551件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ハンガーに掛けた状態でおよそ着丈70、フリンジを入れると95センチです。

後部裾上辺りに緩い畳ジワ？が見受けられますが、着用に差し障りないかと思いますので傷無しとしてあります。

毎日お値下げして行きますので希望金額になりましたらご購入下さい。

お値下げ依頼にはすべて対応致しません。

過去にクレーム、キャンセル申請をした方の購入はお断りします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: プリーツプリーズ

カテゴリ ファッション

レディース

トップス タグ イッセイミヤケ☆ポンチョ☆ストール