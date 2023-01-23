『マッキントッシュ フィロソフィー ステンカラーコート ウール M ブラック【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 04時 57分に出品され03月28日 04時 57分に終了予定です。即決価格は9,295円に設定されています。現在970件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 【状態】

目立った汚れ等は無く状態は良好かと思います。



【カラー】

ブラック 黒



【サイズ】

表記38

身幅：約49

着丈：約87

肩幅：約39

袖丈 : 約59

(cm)

※素人による平置き寸法となっており多少の誤差はご了承ください。





値下げご希望の場合は金額をご提示ください。過度な値下げは難しいですが多少の値下げは可能な場合がございます。



裏地総柄

ドット 水玉

ロング ピーコート 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: マッキントッシュフィロソフィー

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ マッキントッシュ

フィロソフィー

ステンカラーコート

ウール

M

ブラック