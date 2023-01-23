『NIKE ACG GORE-TEX JACKET【2024年最新】 』はヤフオクでから04月07日 08時 28分に出品され04月07日 08時 28分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在813件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【商品】

NIKE ACG GORE-TEX JACKET

ナイキ ACG ゴアテックス ジャケット



【定価】

$400 + tax(56000~60000 円)



【商品番号】

CD7649-010

Black/Court Purple/Court Purple

ブラック/パープル 黒紫



【サイズ】

L

着丈 約78センチ

身幅約65センチ

袖丈 約78センチ

【素材】

ポリエステル 100％

状態）

裾に多少傷あり。※写真5.6枚目参考

左脇ベンチレーションジップ部分ストラップ欠損。

(ストラップが無いだけで、ジップは残っています。)



【コメント】

2年ほど前にセレクトショップにて5万円弱で新品購入。

2シーズン普段使いで着用。裾に多少の傷が見られますが、それ以外に特に目立った傷は無く、防風・防水性もしっかりと残っているのでまだまだ着用して頂けます。同モデルのレッドやイエローはよく見かけますが、パープルはなかなか見ないのでレアかと思います。



【詳細】

・防水性と耐風性を兼ね備えたデザイン。

・通気性と防水性

-耐風性のある3層構造のGORE-TEX素材が優れた通気性と防水性を発揮。2方向のフロントジッパーを覆うストームガードと調節可能なフードが、悪天候から身を守ります。

・実用的なディテール

-外側に配した4つのジッパー付きポケットで小物を安全に収納。脇の下のジッパーで通気性を調節。裾のドローコードでフィット感を調節できます。



【詳細】

・防水性と耐風性を兼ね備えたデザイン。

・通気性と防水性

-耐風性のある3層構造のGORE-TEX 素材が優れた通気性と防水性を発揮。2方向のフロントジッパーを覆うストームガードと調節可能なフードが、悪天候から身を守ります。

・実用的なディテール

-外側に配した4つのジッパー付きポケットで小物を安全に収納。脇の下のジッパーで通気性を調節。裾のドローコードでフィット感を調節できます。

・ややゆったりめのフィット感



・袖口に面ファスナーを配置



・内側にドローコード



・刺繍のグラフィック



・洗濯機洗い可能 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: L ブランド: ナイキエィシージー

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ NIKE

ACG

GORE-TEX

JACKET