『【新品未使用】エルメス ケリーロング トゥーゴー ブラック ボックスカーフ【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月25日 01時 23分に出品され03月25日 01時 23分に終了予定です。即決価格は529,000円に設定されています。現在865件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 新品未使用

エルメス HERMES

ケリーロング トゥーゴー

ブラック

ボックスカーフ シルバー金具



エルメス ケリーロング トゥー・ゴー ブラックシルバー金具です。新品未使用、写真を撮る為に開けたのみ。

2024年3月エルメスオンラインで購入。コンスタンストゥーゴーを購入できた為、こちらは手放します。

クラッチバッグにも、ウォレットにも。

希少なボックスカーフです、お探しの方に。





カラー 黒

素材 ボックスカーフ

サイズ

W:19.5cm H:11.5cm D:2cm ショルダー:120cm

金具 シルバー金具

付属品 ショルダーストラップ、写真のもの



仕様

内ポケット

オープンポケット x 2、ファスナーポケット x 1、カードポケット x 4



刻印 U刻印(2022年製)



※少しでも不安ある方、真贋を疑う方は購入を控えて下さい。

正規品ですか？の質問にはコメントしません、削除します。

※すり替え防止の為、返品不可でお願いします。



カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 【新品未使用】エルメス ケリーロング トゥーゴー ブラック ボックスカーフ