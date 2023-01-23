『ノースフェイス ヌプシ ダウン ブラック 美品【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月10日 16時 08分に出品され03月10日 16時 08分に終了予定です。即決価格は12,870円に設定されています。現在443件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 THE NORTH FACE NUPTSE JACKET



状態：美品

約7-8年前に新品ご購入後数回着用。

その後はクローゼットにて保管しておりました。



サイズ：S

着丈: 58cm

肩幅: 38cm

身幅: 48cm

袖丈: 56cm



素人採寸の為、多少の誤差はご了承ください。

目立つ傷、汚れもなくまだまだ着用頂ける品となっております。



あくまでも古着になります。

神経質な方はご遠慮ください。



カラー···ブラック

モデル···NUPTSE JKT

素材(表地)···ポリエステル

素材(詰め物)···ダウン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: ザノースフェイス

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ ノースフェイス

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ブラック

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