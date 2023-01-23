『スカーフスリーブ デザインシャツ【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月19日 10時 23分に出品され04月19日 10時 23分に終了予定です。即決価格は4,400,000円に設定されています。現在481件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 とても変わったデザインのボタンダウンシャツです♬

前開きで着用しても可愛いです！



スカーフ部分は取り外せません 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>トップス 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: L ブランド: アズノゥアズドゥバズ

カテゴリ ファッション

レディース

トップス タグ スカーフスリーブ

デザインシャツ