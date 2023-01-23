『新品未使用 ナナミカnanamica リバーシブルダウンコート【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月08日 14時 13分に出品され03月08日 14時 13分に終了予定です。即決価格は11,900円に設定されています。現在514件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ナナミカ リバーシブルダウンコートです。



新品未使用。㈱ナナミカ取り扱いの国内正規品です。



リバーシブル仕様でデザインや素材の違いを楽しめるダウンコート。

ミリタリーライナーをベースとし、1枚で2モデルのジャケットの着こなしを楽しめます。

表地には撥水性のあるコットンツイル、裏地にはポリエステルリップストップを採用。

中綿には体が発する遠赤外線のエネルギーを輻射して保温効果を高める高機能な高電子ダウンを使用しております。

着丈はバランス良く見える長さでスタイルアップ効果を期待でき、フロントのアジャストボタンでフォルムを絞れるので理想のシルエットに調節可能。

絶妙なダウンの量は保温性がありながら薄手で軽く、ラフに羽織れて動きやすいのも永く使用する上で嬉しいポイントです。

アウトドアで求められる高機能なスペックを備えつつ、タウンユースできるファッショナブルな一枚に仕上がっております。



【色】・・・ベージュ。フラッシュの関係で実物と画像では多少の色の濃薄が見られます。ご了承の上ご入札お願い致します。



【素材】・・・表地：綿100%、裏地：ポリエステル100%、中綿：ダウン72% レーヨン20% その他の羽毛8%。



【サイズ】 M・・・身幅約７０ｃｍ、着丈約９３ｃｍ、袖丈（脇下から計測）約５４ｃｍ。



【状態】・・・新品未使用。タグ付き。保管時のしわが見られます。ご了承の上、ご入札お願い致します。





#SUBF191

#アキレスSUBF191 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: ナナミカ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 新品未使用

ナナミカnanamica

リバーシブルダウンコート