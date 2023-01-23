『【極上】 ユナイテッドトウキョウ ウール カシミア混 最高級 コート サイズ1【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月29日 05時 55分に出品され04月29日 05時 55分に終了予定です。即決価格は12,012円に設定されています。現在270件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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●ブランド



UNITED TOKYO

ユナイテッド トウキョウ



●サイズ

タグ表記： サイズ1 → 実寸はM相当



実寸平置き



着丈:約82.5cm

（首肩付け根から裾下）

身幅:約47cm

（脇下から脇下）

肩幅:約38.5cm

(肩から肩を直線で計測）

袖丈:約57.5cm

（肩から袖先）

※素人採寸のため多少誤差はご了承下さい。





●アイテム



チェスターコート

コート

カシミア

カシミヤ

ウール

アンゴラ



●生産国



日本 秋田県



●素材 表地



ウール 65%

ナイロン 15%

アンゴラ 15%

カシミヤ 5%



●カラー



ベージュ



●商品説明



状態極上のユナイテッドトウキョウのチェスターコートです。



ウールがベースでカシミヤ、アンゴラの混紡。



細かな所までおしゃれ感満載のアイテム◎

防寒性も◎





ビジネス 、パンツ 、スカート スタイルのコーディネート 等、様々なスタイルにお使い頂けます。





この機会に是非！！







●状態



中古となります。ダメージ等ほとんど無く大変良い状態となります。





●ご注意



自宅保管、古着にご理解ない方、神経質な方ご購入はお控えください。



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☻671 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: ユナイテッドトウキョウ カラー: オレンジ系/ブラウン系

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 【極上】

ユナイテッドトウキョウ

ウール

カシミア混

最高級

コート

サイズ1