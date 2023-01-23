『超美品✳︎2023年 23区 ヴィスコースストレッチ Aライン ニットワンピース黒【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月16日 22時 07分に出品され03月16日 22時 07分に終了予定です。即決価格は8,736円に設定されています。現在414件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧くださいましてありがとうございます。



オンワード樫山 23区 2023年度

【洗える】ヴィスコースストレッチ Aライン ニットワンピース

¥28,600 税込



サイズ 38 Mサイズ

総丈116

身幅43

ウエスト45（平置きで）

ヒップ70

肩幅36

袖丈53

ゆき72

素人の測り方ですので誤差はご容赦くださいませ。



素材

上側 レーヨン53%,ポリエステル35%,ナイロン9%,ポリウレタン: 3%

下側 レーヨン60%,ポリエステル40%



完売したお品です。ややハイウエスト位置からギャザーを寄せたデザインできれいなシルエットです。一枚でも着映えするため、楽してお出かけしたいときにも◎ネックレスやスカーフまた合わせる靴によってカジュアルにもフォーマルにも着こなせます。

1度のみの短時間使用しました。とてもきれいなお品です。

送料込みのお値段です。コンパクトに畳んでのご郵送になりますので、畳みシワなどご容赦ください。



アイテム説明

2023 Autumn

フレアシルエットが美しい、ウエスト切り替えのデザインニットワンピース



■デザイン

フレアシルエットのAラインワンピース。ウエスト部分で編地を切り替えて、ギャザーを寄せたデザインです。すっきりとした身頃のシルエットに対し、美しく広がったスカート部分がポイント。気になるお腹や腰回りをカバーしてくれる絶妙なシルエットです。ニットなのでストレスフリーでコンフォートな着心地でありながら、きちんと見えも叶うアイテムです。9分袖なのでアクセサリーや時計との相性も◎。



■素材

しっとりとした肌触り、軽くてストレッチの効いた快適で極上の素材。ストレッチ糸を芯にソフトでコシのある極細のヴィスコース糸を巻く特別な撚糸方法で作られた人気素材「ヴィスコースシリーズ」です。程よい光沢と高密度できれいな目面がきちんと感を演出。気持ち良い肌触り、軽さ、伸縮機能性もあり、手洗いOKのイージーケアで季節の変わり目にぴったりな風合いです。



アンタイトル

INDIVI

ICB

自由区

組曲

J.press

アナイ

ジルスチュアート

トゥモローランド

イエナ

セオリー

トッカ

ロペ

ノーブル

ディーゼル

ザラ



カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ワンピース 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M ブランド: ニジュウサンク

カテゴリ ファッション

レディース

ワンピース タグ 超美品✳︎2023年 23区 ヴィスコースストレッチ

Aライン

ニットワンピース黒