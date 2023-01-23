『ダウンジャケット デュベティカ リバーシブルDUVETICA【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月16日 12時 43分に出品され04月16日 12時 43分に終了予定です。即決価格は9,424円に設定されています。現在480件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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リバーシブルですがエンジの襟部分が黒っぽくなっております

黒で着用するには問題ありませんが

エンジ側で着用すると色の違いが出ますので、ご理解の上検討お願い致します



画像を確認して検討お願い致します



黒のみで数回着用しただけで袖などゴムの伸びはありません



サイズ48



小さく折り畳んで発送します 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: L

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ダウンジャケット

デュベティカ

リバーシブルDUVETICA