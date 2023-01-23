『カナダグース ウィンダムパーカー【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月22日 15時 02分に出品され03月22日 15時 02分に終了予定です。即決価格は35,700円に設定されています。現在203件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 サイズ S



種類···ダウンジャケット(ショート/ミドル丈)



【サイズ詳細】

着丈：約64.5cm 肩幅：約43cm 身幅：約46cm 袖丈：約69cm



購入先 カナダグース千駄ヶ谷店



防寒性に優れた人気アウターです。

フードは取り外し可能で、お好みのスタイルでお楽しみいただけます。



商品名：CANADA GOOSE カナダグース ウィンダムパーカー ダウンジャケット アウター グレー

取り外しフード



クローゼット保管。

季節の変わり目に

毎回クリーニングに出しております。

これからの季節にいかがでしょうか。



サイズ感は写真10枚目にてご確認ください

※着用者の身長161cm



ご不明点ございましたら

コメントにてお願いします。



今期価格 ¥205,700（tax in）



※すり替え防止のため

返金返品なしでお願いします。



サイズ···S 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: カナダグース

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ カナダグース ウィンダムパーカー