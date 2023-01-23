『CANADA GOOSE ダウンジャケット 美品【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 16時 53分に出品され03月24日 16時 53分に終了予定です。即決価格は15,000円に設定されています。現在172件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【高い保温性】

このダウンジャケットは、厳しい寒さの中でも体温をしっかりと保つために設計されています。ダウン素材が優れた保温性を提供し、冬のアクティビティに最適です。



【スタイリッシュなデザイン】

シンプルで洗練された黒のデザインは、カジュアルなスタイルにもフォーマルな場面にも合わせやすく、様々なコーディネートに対応します。



- ブランド: CANADA GOOSE

- 色: 黒

- サイズ:s

ご覧いただきありがとうございます。



カラー···ブラック



肩幅···42cm

身幅···55cm

袖丈···66cm 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: カナダグース

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ CANADA

GOOSE

ダウンジャケット 美品