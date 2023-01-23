『ホールガーメント3D スタンドフレアニットワンピース 暖か ブラミンク系【お歳暮】』はヤフオクでから05月03日 07時 23分に出品され05月03日 07時 23分に終了予定です。即決価格は12,400円に設定されています。現在626件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ☆展示会や催事にて購入したままのお品を主に

お出ししてます。

購入価格の半額を目安にお出ししていますので、

価格のご相談はお気軽にしてください。





こちらも冬前に

百貨店の催事にお招きいただいた際

購入したとても素敵なニット地の

3Dで立体的に編まれている

スタンドフレアニットワンピースになります。



ホールガーメントで立体的な編み方のため

胸やお腹が膨張せず、体の線も程よく

拾わない、とても素敵なニットです。



ブラミンクのラックエリアでしたので

おそらく系列の今季のニットワンピースと同型になるかと思いますがとても素敵です。

お探しの方に。



毎年ブラミンク系ブランドからこちらの形のワンピースは出ているように思いますが

私も黒をプロパーで2年前くらいに購入していて

比べるとほぼ同じサイズ、形でした。

着ると同じく、

とても綺麗なフレアのラインが出ます。



参考画像としてのお写真はCFCLのワンピースしかなかったのですが

こちらと似ておりましたので

お載せしておきます、ご参考になさってください。（出品のお品の方がフレア少なめで

ふんわりと優しいフレアの動きをします）



形が似てるためBLAMINK ブラミンク スタンドフレアロングワンピースがお好きな方、CFCLのニットワンピースがお好きな方にお好みかと思う形のお品です。



お招きいただいた催事のため

こちらも会計時にタグは切る形になり

タグなしのお品となります。

そちらをご了承の方にのみお譲りします。

それを加味しお値打ち価格でお出しします。



風合いや着やすさなど

とてもおすすめです。

上にカーディガンを羽織って着ると真冬でも暖かく

とてもかわいいです。

素敵なラインのワンピースですので

どなたかお召しくださったらと思います。

（＾＾）



カラー···ソフトベージュ

柄···無地

季節···秋冬



69000



☆おまとめ対象のお品はセレクトショップ、

エポカ、

セルフォード、ボッシュ

ルフィル、アドーア プラージュ

マックスマーラ、アルアバイル



ドゥーズィエムクラスのカシミアニット類になります。その他、

アドーアのコート、ランバンオンブルーのダウンジャケットも含みます。



いまはカシミアとラクーンのニットを中心にお出ししていますので良かったらご覧になってください。◟̆◞̆



シルエット···フレア

伊勢丹 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ワンピース 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: ブラミンク

カテゴリ ファッション

レディース

ワンピース タグ ホールガーメント3D

スタンドフレアニットワンピース 暖か ブラミンク系