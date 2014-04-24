『SONY MUC-B20SB2 キンバーケーブル 4.4mmバランス標準プラグ【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月16日 06時 35分に出品され03月16日 06時 35分に終了予定です。即決価格は11,050円に設定されています。現在718件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>ケーブル・シールド
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
|ブランド:
|ソニー
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落札価格11050円
718 入札履歴
終了
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