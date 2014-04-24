『SONY MUC-B20SB2 キンバーケーブル 4.4mmバランス標準プラグ【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月16日 06時 35分に出品され03月16日 06時 35分に終了予定です。即決価格は11,050円に設定されています。現在718件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧になって頂きありがとうございます

この度は不要となったリケーブルを出品致します



ヨドバシカメラにて24/4/14にて購入しました



◾️アイテム・メーカー

ソニー SONY リケーブル 4.4mmバランス標準プラグ (MUC-B20SB2)ヘッドホン用オーディオリケーブル



キンバーケーブル (KIMBER KABLE)



◾️定価

25120円



◾️状態 中古美品 防湿庫保管品

24年４月14日にヨドバシカメラで購入したのち、手持ちのヘッドホンとの音質が好みではなくほとんど使わずに防湿庫で保管しておりました、素人目ではありますが損傷・ダメージは小さいと見受けられます



接続テスト問題なし、プレイヤー2種で差し込み試聴テスト済み、断線傾向ありません



◾️商品詳細

特長

・接続安定性の高いΦ4.4mmバランス標準プラグを採用

・KIMBER KABLE（R）社との協力によって開発された8芯Braid（編み）構造を採用

・マルチゲージコンダクターにより低域から高域に至るまで、透明度の高い音質を実現

・金メッキプラグを採用

対応ヘッドホン/対応機器

■対応ヘッドホン：MDR-Z1R、MDR-Z7、MDR-Z7M2

■対応機器：TA-ZH1ES、DMP-Z1、NW-WM1Z、NW-WM1A、NW-WM1ZM2、NW-WM1AM2、NW-ZX300、NW-ZX300G、NW-ZX507、PHA-2A、NW-ZX707



◾️スペック等

●プラグ形状（機器側）：バランス標準プラグ

●プラグ形状（ヘッドホン側）：金メッキ3極ミニプラグ（バランス接続）×2

●ケーブル長：約2 m

●導体材料：OFC

●ケーブル構造：ブレイド構造（8本）、マルチゲージコンダクター

●ケーブル重量：約90 g

●同梱物：ヘッドホンケーブル

●※オーディオ用バランス接続5極プラグ



◾️配送等

発送通知は最速24時間以内に行います

発送はゆうゆうメルカリ便にて

梱包時は必要に応じて防水加工を実施します



※支払い方法の選択時に、コンビニ払いまたはATM振込を選択されてる方はご購入後にメッセージにて入金日を聞くことがあります



リケーブル

キンバーケーブル

アップグレードリケーブル

SONY

純正リケーブル

ヘッドホンリケーブル

バランス接続

WALKMAN

ウォークマン

ハイエンド 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>ケーブル・シールド 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ソニー