『モンクレール ダウン ネイビー【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月08日 10時 49分に出品され03月08日 10時 49分に終了予定です。即決価格は39,780円に設定されています。現在254件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 フレアの形のモンクレールダウンです。

2年前に購入し、数回着用しだのですが、

妊娠してその後着れなくなったので

まだまだ綺麗です。



サイズ…00

当方153センチ普通体型でピッタリのサイズ感です。



素材(詰め物)···ダウン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XS(SS) ブランド: モンクレール

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ モンクレール ダウン ネイビー