『【本日中掲載】ミスティック ステンカラーロングコート【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 23時 29分に出品され03月27日 23時 29分に終了予定です。即決価格は7,176円に設定されています。現在22件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 在庫整理したいので、迅速な取り引き出来る方お願い致します。

mysticのステンカラーロングコートになります。

今年の11月に購入し、ずっとクローゼットに保管しており、1度着用したのですが、似合わなくて保管してあります。

写真白飛びしていますが、1度のみ着用で美品になります。

カラーはブラック、サイズは2（M）になります。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M ブランド: ミスティック

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 【本日中掲載】ミスティック

ステンカラーロングコート