『超極上品 グレンフェル ムーアブルックカットパイル ダッフル MHグレー 40【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月12日 10時 14分に出品され03月12日 10時 14分に終了予定です。即決価格は26,356円に設定されています。現在552件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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#えっちゃん古着大好き



使用感少なく目立った傷や汚れのないとてもきれいな極上品。

80年代頃のモデル。



INVERTEREに匹敵する数少ないダッフルコートであるグレンフェルのオールドモデルで最高峰グレード。



インバーティアが最も質の良いピュアニューウール100％の生地を使っていた頃と全く同じ肉厚かつフワフワのムーアブルックへリンボーン生地を使用。

GRENFELLは袖にも角のトグルが付きます。

こちらは別注品でレザー部分がブラウンになっていて、着丈がオールドインバーティアくらいの少し長めに設定されています。

それ以外は定番と全く変わりありません。



もちろん裏は総パイピング仕上げでクオリティーはINVERTEREと同じ。

カラーは深みのあるミディアムヘザーグレー。



HERMES/エルメスのダッフルでも使われていることが有名な史上最高と言われるMOORBROOK（現ジョシュアエリス）のヘリンボーンを使用。

追随を許さない圧倒的で美しいヘリンボーン柄が楽しめます。

最上級の1点です。



肉厚があるのにメルトンと比べてとても軽い素材はフワフワでとても暖か。

数十年着られる最高峰のクオリティーは実績が物語っています。



US.GB40(EUR50)サイズ。

現行のINVERTEREダッフルではサイズ44（XXL)程度です。

オールドインバーティアと良く似たシルエットです。

肩が落ちるシルエットなので袖丈は十分。

裄丈を参考にして下さい。



177㎝68キロでジャケットや厚手のニットの上にがばっと

ゆったりと良い感じで着られます。

膝丈くらいの着丈。



裏まで毛玉も無い素晴らしいコンディション。

レザー部分もピンピンです。





US.GB40（EU50）



ピュアニューウール100%

レザー、本水牛角



英国製



参考定価¥150000



肩幅:54センチ

身幅:67センチ

袖丈:61センチ

着丈:114センチ

裄丈:92センチ



【コンディション】S～A



【S】ほぼ新品。美USEDの商品

【A】若干の使用感はあるが、状態の良いUSED











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EU-105361 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: グレンフェル

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 超極上品

グレンフェル

ムーアブルックカットパイル

ダッフル

MHグレー

40