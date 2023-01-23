『HUGO BOSS ヒューゴ・ボス ダウンジャケット Size48【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月13日 07時 02分に出品され03月13日 07時 02分に終了予定です。即決価格は69,000円に設定されています。現在715件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 HUGO BOSS

ヒューゴ・ボス



ヒューゴボス ダウンジャケット



サイズ....48



カラー...ブラック



素材(詰め物)...ポリエステル(中綿)



平置き

肩幅...約58cm

身幅...約60cm

袖丈...約64cm

着丈...約82cm 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: ヒューゴボス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ HUGO

BOSS

ヒューゴ・ボス

ダウンジャケット

Size48