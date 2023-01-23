『新品LAURASTAR 加圧式除菌脱臭スチーマー IGGI RED JP レッド【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月10日 17時 22分に出品され03月10日 17時 22分に終了予定です。即決価格は13,500円に設定されています。現在748件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 未使用品 未開封

楽天で29800円





世界初(*1) 除菌(*2)ができる加圧式衣類用ハンディスチーマー

IGGIは、除菌(*2)効果の高い加圧式スチーマーを小型化し、衣類用に最適化することで実現した、世界初の(*1)除菌ができる加圧式衣類用ハンディスチーマーです。



ローラスターが開発したDMS技術により、ご家庭に潜むウイルスや細菌の除菌(*2) 、殺ダニ効果を発揮(*3) 。さらに花粉を除去し(*4) 、嫌なにおいも取り除きます(*5) 。

●出力：750-850W

●定格電圧,周波数：100V,50/60Hz

●質量(約)：1.08kg

●スチームの圧力(約)：390kPa (56.6 psi/3.9 bar)

●サイズ(幅×奥行×高さ)(約)：11.7cm×11.7cm×25.3cm

●付属品：注入用ボトル、保護手袋（アイロンミトン）、携帯用ポーチ

カラー···レッド 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>生活家電>>>衣類乾燥機 商品の状態: 新品、未使用 カラー: ブラック系/グレイ系/グリーン系