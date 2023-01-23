『【着物と帯 時流】N24463◇正絹 九寸名古屋帯◇美品 名物裂間道【2024年最新】 』はヤフオクでから03月08日 07時 19分に出品され03月08日 07時 19分に終了予定です。即決価格は8,112円に設定されています。現在819件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
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|ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣
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落札価格8112円
819 入札履歴
終了
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