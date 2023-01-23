『【A上美品】iPhone SE2 ブラック 128 GB SIMフリー 本体【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 21時 31分に出品され03月23日 21時 31分に終了予定です。即決価格は13,290円に設定されています。現在182件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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⭐️値下げ交渉不可



⭐️こんな方に

●安全な中古スマホを買いたい！

●プロによるサポート、動作確認済みのスマホを欲しい！

●即購入可。急ぎスマホが必要！



⭐️当店のオススメポイント

◆お客様から好評を頂いた、PSEを取得した安全なバッテリーを使用、丁寧な作業を心掛けております。

◆通信、カメラ、マイクなど38項目の動作検査を実施！

◆2万台以上の販売実績のある担当者が対応！



⭐️ガラスコーティング

硬度9Hのガラス膜で大切なスマホを守る。※ 購入前にご連絡ください。

片面3000円

両面5000円



《商品情報》



【商品名】iPhoneSE2

【色】ブラック

【iOS】17.1.2

【キャリア】SIMフリー

【本体容量】256GB

【バッテリー容量】ー 100% ※SE2はバッテリーの最大容量が「-」と表示され、バッテリー社外品メッセージが表示されます。安全、新品のバッテリーと交換しておりますので、ご安心ください

【IMEI】356490100127094 ◯

【アクティベーションロック】解除済み

【交換】バッテリー（国内PSE取得の安全な新品バッテリー）※防水防塵テープ加工処理済み



#27094



⭐️商品状態



《全体評価》

【A】薄い傷、微細な傷が所々にあり 目立つ傷なし 上美品状態!



《画面》→【S】私の見る限り傷は見当たりません。とっても綺麗です！



《側面》→【A】一部に小さな傷があります



《背面》→【A】カメラフレームに小傷あり。

※評価基準はプロフを参照

※イメージと異なる場合があります



⭐️内容物

①本体

②硬度9H強化ガラスフィルム

③急速充電対応の充電ケーブル

④シムピン

⑤清掃クロス

※箱は付属しません。



⭐️発送

●24時間以内の発送※基本的に15時までの購入で即日発送できます。お急ぎの方は事前に相談ください。

●宅急便は＋600円の追加料金にて対応



⭐️返品

当店の過失による不良は受取評価前に限り、返品対応可



下出品中

128 256 512 SE2 SE3 mini iPhone12 iPhone13 iPhone11 iPhone14 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>スマートフォン・携帯電話>>>スマートフォン本体 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: アップル