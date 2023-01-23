『CANADA GOOSE カナダグース カムループス 4078JM R XS【お歳暮】』はヤフオクでから03月31日 08時 57分に出品され03月31日 08時 57分に終了予定です。即決価格は23,980円に設定されています。現在776件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ■ブランド名：カナダグース CANADA GOOSE

■商品名：カムループス サイドジップ

■型番：4078JM

■季節・シーズン：冬

■カラー：ブラック

■素材：

表地：ポリエステル85％ 綿15％

裏地：ナイロン100％

中綿：ダウン80％ フェザー20％



【サイズ】表記:XS/TP

着丈:75ｃｍ-肩幅(直線):45ｃｍ-胸囲:47ｃｍ-袖丈:63ｃｍ



【仕様】ポケット×7・サイドチャック・フード取り外し可能・背中絞り 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XS(SS) ブランド: カナダグース

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ CANADA

GOOSE カナダグース カムループス 4078JM

R XS