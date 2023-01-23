『POLO RALPH LAUREN ダウンコート【コストコ お買い得】』はヤフオクでから05月04日 05時 01分に出品され05月04日 05時 01分に終了予定です。即決価格は14,000円に設定されています。現在954件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 先日購入したコートなんですが、サイズが合わず、出品する事にしました。

ボタンやファスナーが大きくお洒落です。



お気軽にコメントお願い致します。



カラー...ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: L ブランド: ポロラルフローレン

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ POLO

RALPH

LAUREN ダウンコート