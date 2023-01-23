『新品 Levi’s LAUREL SHORT PUFFER MARTINI【2024年最新】 』はヤフオクでから05月02日 07時 19分に出品され05月02日 07時 19分に終了予定です。即決価格は10,919円に設定されています。現在771件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 LAUREL SHORT PUFFER MARTINI OLIVE

新品未使用タグ付き

リーバイスサイズL

JAPANサイズXL

リーバイスのダウンジャケットです

定価30800円



ジップボタンアップのフロント、断熱加工でさらに暖かい身頃、着やすいボックスシルエットのデザイン。スタイリッシュでありながらも暖かいコートです。フードの取り外しも可能なので、インナーにフードパーカーもおすすめです。暗めなワントーンコーデになりがちな冬にアクセントととしてもお使いいただけます。





素材(詰め物)···ダウン



カラー···グリーン



肩幅···51cm

袖丈···67cm 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: L ブランド: リーバイス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 新品 Levi’s

LAUREL

SHORT

PUFFER

MARTINI