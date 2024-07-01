『【新品未使用】24AW エルメス大人気ツイリー《グラン・アパラ》【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月31日 06時 51分に出品され03月31日 06時 51分に終了予定です。即決価格は14,000円に設定されています。現在889件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【HERMES】

2024秋冬コレクション

ツイリー

《グラン・アパラ》



エルメスで今期、大人気のツイリーです。

最新作になります。

自分へのご褒美、プレゼントに最適です⭐︎



様々な結び方ができるシルクのアクセサリー。

いつものスタイルに個性豊かなアクセントを添えてくれます。



■状態: 新品未使用

■100％シルク

■フランス製

■カラー: イヴォワール / マリン / ピンク

■定価 36300円

■付属品: なし



※購入する店舗は購入時に紙タグを切ってから販売する為、紙タグは最初から付属していません。



※付属品はなしとなります。

BOXをご希望の場合はプラス500円にてお付けいたしますので、お声掛け下さい。



※ショップカードは申し訳ありませんが、お付き合いの関係上付属致しません。

必要な方は店舗名、日付を消した上で同封させて頂きます。

必要な方はコメントよりお知らせ下さい^_^



※2024.7月に日本国内エルメスブティックにて購入。



落ち着いたカラーなので、どんなバッグや服装にも合わせやすいと思います(˃̵ᴗ˂̵)

新品未使用品です。

BOXに入れたまま保管しております。



すり替え防止のためNCNRでお願い致します。



#HERMES

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#エルメス

#ツイリー

#2024 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>小物 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: エルメス

カテゴリ ファッション

レディース

小物 タグ 【新品未使用】24AW

エルメス大人気ツイリー《グラン・アパラ》