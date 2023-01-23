『マックスアンドコー ロングコート ダブル カシミヤ混 女優襟 黒 38 M相当【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月25日 03時 07分に出品され03月25日 03時 07分に終了予定です。即決価格は11,167円に設定されています。現在978件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧頂きありがとうございます。



◆MAX MARAのセカンドラインMAX＆Co.のダブルのロングコートになります。



◆繊維の宝石と言われる高級素材カシミヤ入りですので肌触りが良く、保温性が高くなっています。



◆黒色ですので、ビジネス、カジュアルのみならず、冠婚葬祭まで幅広くお使い頂けます。



★その他にも出品していますので宜しければ覗いてみて下さい。

#いけやんのアパレル倉庫



【ブランド】

MAX＆Co.

マックスアンドコー



【商品】

ロングコート チェスターコート ロング丈 イタリア製 ダブル カシミヤ混 ヴァージンウール バージンウール 保温性 Aライン 女優襟 小顔効果 センターベント 38 M相当



【状態】

目立った傷やダメージも無くまだまだお使い頂けます。



【カラー】

ブラック 黒



【サイズ】

《表記》38

着丈：105

肩幅：40

身幅：45

袖丈：58

＊平置き実寸サイズ

＊素人採寸につき若干の誤差はご了承ください。



【素材】

《表地》

ヴァージンウール：95%

カシミヤ：5%

《裏地》

アセテート：100％



【購入元】

ブランドリユース店

日本流通自主管理協会加盟店（AACD）

質屋・古物市場・ストア商品

鑑定済み商品となります。



【発送】

・コンパクトに折りたたんで簡易梱包、匿名配送にて発送させて頂きます。

・たたみジワが発生する場合がございます。

・圧縮して発送させて頂く場合があります。



【その他】

・素人検品につき見落としがあるかもしれません。１度人の手に渡った中古品である事をご理解の上ご購入お願い致します。

・お使いのデバイスにより実物との色合いが異なる場合があります。





商品番号 1234 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: マックスアンドコー

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ マックスアンドコー ロングコート ダブル カシミヤ混 女優襟 黒 38 M相当