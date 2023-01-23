『ディーゼル ダウンコート 【超美品】 Mサイズ【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月18日 15時 41分に出品され03月18日 15時 41分に終了予定です。即決価格は11,830円に設定されています。現在677件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 旦那の断捨離中。



大量にダウンをもっているため2〜3度短時間の着用ですが出品します。



1枚でオシャレになるダウンです。ディーゼルらしいデザインと胸元のポケットは小物から携帯まで入れられそうな便利なサイズ感。



落ち着いたカラーなので暗くなりがちな冬のコーデを明るくオシャレにしてくれると思います。



どんな色にも合わせやすいと思います^_^





冬のメンズアウターの主役的存在なのがダウンジャケット。オンオフ兼用のリラックス感を兼ね備えたダウンです。フロントやバックヨークには切り替えの入ったデザインで遊びゴコロをプラス。ダウンをしっかりと詰め込み十分なボリューム感と保温性を実現。襟には隠しフード付きで機能性にもしっかりと配慮。ワックスを塗ったヘビーオックスフォード素材には撥水性能も加わりアウトドアシーンでも対応。



#ブランド#ディーゼル#ダウンコート#バイク#防寒#おしゃれ#デザイン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ディーゼル ダウンコート 【超美品】 Mサイズ