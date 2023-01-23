『【アクアスキュータム】ステンカラーコート/L ライナー付き /ダウン フェザー【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月17日 16時 09分に出品され04月17日 16時 09分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在7件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ★ライナーは取り外し可能でダウン90%フェザー10%です^ ^



●ブランド：Aquascutum アクアスキュータム



●状態 特に目立った汚れ、ほつれなどない状態です。





●サイズ（㎝）

平置き採寸

表記：L



肩幅：51

肩から肩を直線で計測



身幅：60

脇下から脇下



着丈：86

首付け根から裾下

襟やフードなどのリブ部分は含みません



袖丈：60

肩から袖先





※素人採寸のため誤差はご了承ください。





●素材 画像をご覧ください。

表：写真10枚目

ライナー：写真12枚目





#ちゃお！_古着屋 にて古着多数出品しております。是非ご覧ください。





☝️ご注意

★発送方法はできるだけ安価になるようにさせていただきますがご要望がありましたら是非お知らせください。



★検品には時間をかけておりますが、汚れなどの見落としはご容赦ください。

汚れ、傷、古着特有の匂いなどが気になる方のご購入はお控えください。

USED品ということをご理解いただけると幸いです。



★保管上または梱包でのシワはご容赦ください。圧縮して梱包する場合もあります。



★光の加減等で色合いに違いがでる場合があります。





★予告なくゆうゆうメルカリ 便⇄らくらくメルカリ 便の変更があります。

ご承知おきください。



管理番号：846-36-00



素材(詰め物)···ダウン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: アクアスキュータム

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【アクアスキュータム】ステンカラーコート/L

ライナー付き

/ダウン

フェザー