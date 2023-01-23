『【HIRAKU様専用】 THE NORTH FACE バルトロライトジャケット【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月07日 05時 40分に出品され03月07日 05時 40分に終了予定です。即決価格は14,430円に設定されています。現在104件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【THE NORTH FACE バルトロライトジャケットND91950】



3年前に購入し、十数回着ました。

同ブランドのヌプシを所持しているのですが、ヌプシの方が活躍して着る機会が減ったので出品します！

右袖部分にほんの少し擦れ等が有りますが、その他に目立つ擦れ、汚れ等など無くかなり綺麗な状態だと思います。

これからの季節に是非！！

※中古品とご理解の上ご購入よろしくお願い致します。



カラー : ブラック

サイズ : L

身幅60cm / 着丈73cm / 袖丈71cm / 肩幅48cm

素材 :添付画像15枚目を参照下さい



発送時はやや小さく折りたたんで発送致します！

#ND91950#THENORTHFACE #ザノースフェイス#アウター#ジャケット#ダウンジャケット#バルトロライトジャケット 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ザノースフェイス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【HIRAKU様専用】

THE

NORTH

FACE

バルトロライトジャケット