『ポロラルフローレン ダウンジャケット【お歳暮】』はヤフオクでから04月18日 20時 59分に出品され04月18日 20時 59分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在452件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 以前アウトレットモールで購入しましたが、ここ数年使用しなくなった為、出品します。

ポロラルフローレンの商品ですが、シンプルなデザインのため合わせやすいデザインです。

183センチでサイズ感はちょうど良いイメージです。

元々フードの取り外し可能な商品でしたが、フードはない状態で出品しております。



素材(詰め物)···ダウン



素材(詰め物)···ダウン80%、フェザー20%



種類···ダウンジャケット(ショート/ミドル丈) 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ポロラルフローレン

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ポロラルフローレン ダウンジャケット