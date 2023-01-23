『Dime ブラウン ジャケット Mサイズ wool【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月27日 12時 25分に出品され04月27日 12時 25分に終了予定です。即決価格は9,984円に設定されています。現在923件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 定価三万くらいで購入しました。

2回ほど着用しました。





【デザイン】

このDimeのジャケットは、シンプルながらも洗練されたデザインが特徴です。ビジューが施されており、カジュアルなスタイルに華やかさを加えます。



【素材】

高品質なウール素材を使用しており、保温性に優れています。寒い季節でも快適に着用できるアイテムです。



【サイズ】

サイズはMで、幅広い体型の方にフィットします。普段使いから特別な場面まで、様々なシーンで活躍する一着です。



- ブランド: Dime

- 色: ブラウン

- サイズ: M

- 装飾: ビジュー付き

- タグ: Dime M



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M ブランド: ダイム

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ Dime

ブラウン

ジャケット

Mサイズ wool