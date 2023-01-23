『カメラ✨SSD✨オフィス付き✨ NEC✨Windows 11 ✨ノートパソコン【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 16時 21分に出品され03月23日 16時 21分に終了予定です。即決価格は10,450円に設定されています。現在637件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 Windows11Pro搭載済

面倒な初期設定済み

✅電源を入れたらすぐ使えます



SSD搭載済み♪

⭐️速い、静か、故障しにくい⭐️

✅HDDよりも3〜5倍速で、動作が速い！サクサク動きます。

✅回転音や動作音がなく、静か！

✅衝撃に強いので、安心！



⭐️使用頻度の高いソフトも導入済⭐️

他、ZOOMやGoogleドキュメントなど必要なものお入れ致します(^ ^)

お気軽にご相談下さいませ。





☘仕事で使う方も安心してお使いいただけるパソコンです♪





＜オススメの方＞

✨即使用したい、面倒な設定はしたくない

✨サクサク動くパソコンを使用したい

✨快適にYouTubeを見たい

✨レポート、資料を作りたい

✨スマホのバックアップを取りたい

✨大画面でDVD鑑賞をしたい

✨カメラ付きのパソコンを探している





＜導入ソフト＞

❤️LINE

❤️Google Chrome

❤️Skype

❤️iTunes

❤️動画再生ソフト

❤️LibreOffice(ワード、エクセル、パワーポイントが使えます）

※Microsoft Officeと互換性のあるソフト

❤️Rapture(画面キャプチャソフト）

※パソコン画面の選択した部分を簡単に画像保存できま

す。

※レポート、資料作りにかなり便利なアプリです。

❤️はがき作家（年賀状、宛名書きに）



＜PCの特徴＞

・メーカー：NEC

・OS:Windows 11 Pro

・CPU：Celeron 1005M

・メモリ：快適容量8GB

・SSD：超高速SSD256GB

・サイズ:15.6インチ



＜おススメポイント＞

✅傷も汚れも少ない大人気ホワイトカラー✨



✅SSDならではの動作が早い、サクサク動く✨



✅画面が大きく、見やすいので動画視聴もストレスフリー



✅資料、レポート作成に必須のワード、便利な画面キャプチャソフトもインストール済！



✅Wi-Fi機能付きで快適にネット接続可能✨



✅ウイルス対策◎





♪全国送料無料



♪安心安全の匿名配送



♪プチプチに包んで、発送いたします





＜状態＞

1箇所ドット抜けがありますが、動作には問題ありません。

その分お値下げしております。



＜最後に＞

梱包直前にアルコール除菌を行ってからお送りさせていただきます。

ご購入前にプロフィールの一読をお願い致します。





№B59 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>ノートPC>>>Windowsノート本体 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: エヌイーシー