『カメラ✨SSD✨オフィス付き✨ NEC✨Windows 11 ✨ノートパソコン【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 16時 21分に出品され03月23日 16時 21分に終了予定です。即決価格は10,450円に設定されています。現在637件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|スマホ・タブレット・パソコン>>>ノートPC>>>Windowsノート本体
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
|ブランド:
|エヌイーシー
新品SSD256GB タッチパネル⭐️windows11ノートパソコン 08
¥ 9672
東芝 ノートパソコン dynabook T552/58GBD 256GB 16G
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設定済みノートPC⭐Corei5⭐メモリ8GB⭐高速SSD⭐Office2021
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Windows11 高性能 i5搭載 ノートパソコン 爆速SSD256GB
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まっち様専用 Matebook X グレー Windows10 軽量PC1kg
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東芝dynabooK(i7-3630QM/8GB/256GB/Blu-ray)
¥ 10530
落札価格10450円
637 入札履歴
終了
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