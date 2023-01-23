『カナダグース ジャスパー ネイビー M【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月01日 01時 33分に出品され04月01日 01時 33分に終了予定です。即決価格は17,550円に設定されています。現在711件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 数年前に購入しました。

クリーニング済みです。



旅行など寒い地域に行く際に着用してました。よろしくお願い致します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: カナダグース

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ カナダグース ジャスパー ネイビー M