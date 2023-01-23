『【定価25,500円】ASICS MOTIONTHERM ダウンジャケット 黒S【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月08日 10時 56分に出品され05月08日 10時 56分に終了予定です。即決価格は10,725円に設定されています。現在621件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【asics】アシックス シームレスダウンジャケット

146443

サイズS

薄手のダウンジャケットです！

腕の内側からボディーにかけて別布になっており、伸縮性のある生地のため動きやすくなっています。

フードが収納出来るようになっています。



定価25500円。



【サイズ】

メンズS



【カラー】

ブラック



【素材】

表地:ポリエステル 100％

中綿:ダウン 80％ フェザー 20％



【特徴】

「MOTIONTHERM」シリーズ。

アシックスが独自に開発した吸湿発熱素材「サイバーウォーム」を採用しているので、保温効果も高く、さらに汗でのべたつきや汗冷えを防ぎ、着心地も快適です。

ファスナーは、持ち手が２つあり上下どちらからでも開けられる「逆開ファスナー」を採用。



トレーニング時には着用していません。トレーニング前の防寒に5.6回使用しました。その為、これからも便利にご利用頂けると思います。

どうしても座ったり等で裏センター辺り中綿が左右によれた感じがあります。最後の画像でご確認ください。



USED、自宅保管等、ご理解のある方でお願い致します。

折りたたんでコンパクトにしての発送になります。ご了承ください。



【ブランドの特徴】

ASICSは高品質なスポーツウェアで知られ、特に機能性に優れた製品を提供しています。このダウンジャケットは、寒い季節に最適な選択です。



【素材と技術】

MOTIONTHERM技術を採用しており、体温を保持しつつ、快適な着心地を実現しています。軽量でありながら保温性に優れています。



【デザイン】

シンプルで洗練されたデザインが特徴で、黒とオレンジのコントラストがスタイリッシュです。フード付きで、寒い日にも対応可能です。



- ブランド: ASICS

- モデル名: MOTIONTHERM

- 色: 黒

- 内側の色: オレンジ

- フード: あり

- ジッパー: 前面ジッパー

- ポケット: サイドポケットあり



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: アシックス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【定価25,500円】ASICS

MOTIONTHERM

ダウンジャケット

黒S