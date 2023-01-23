『GREEN LABEL RELAXING ロングダウンコート フォックスファー㉓【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月06日 20時 15分に出品され04月06日 20時 15分に終了予定です。即決価格は9,906円に設定されています。現在145件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ●アイテム



極美品 GREEN LABEL RELAXING

ダウンロングコート UNITED ARROWS

Green Down フォックス 36

Aライン ネイビー 2WAY ㉓



●サイズ



サイズ36(Sサイズ相当)

着丈：約83cm

肩幅：約36cm

身幅：約61cm

袖丈：約90cm



※素人採寸のためご理解ある方のみ宜しくお願い致します。



平置き実寸。

着画はお断りいたします。



●素材



表地

ポリエステル 100%

裏地

ポリエステル 100%

中わた

ダウン 80%

フェザー 20%

その他

毛皮(フォックス)



●状態



特に目立った傷や汚れは目視でありませんが

保管のためご理解ある方のみ宜しくお願い致します。(神経質な方はご遠慮ください。)



●カラー



ネイビー



●その他



定価 6万前後



生地の厚さ 普通〜厚め



2WAY ファー取り外し可能



●配送



仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。



よろしくお願いします。



倉トラ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: グリーンレーベルリラクシング

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ GREEN

LABEL

RELAXING

ロングダウンコート

フォックスファー㉓