『ETRO エトロ ピーコート ネイビー 44【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月13日 21時 29分に出品され03月13日 21時 29分に終了予定です。即決価格は26,130円に設定されています。現在540件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ETRO

エトロ



襟部分が羊のムートンのピーコート

裏地なし 後ろスリット



カラー···ネイビー



サイズ…44

着丈92 肩幅47.5身幅55袖丈64アーム27



３回ほど着用

特に目立った汚れ、傷など見当たりませんが、一度他人に渡ったものですので、ご理解の上お買い求めください



返品、交換不可 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: エトロ カラー: ブラック系

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ETRO

エトロ ピーコート ネイビー 44