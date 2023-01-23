『新品 ATAO limo (リモ)ヴィトロ ロージーラベンダー アタオ長財布【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月07日 19時 31分に出品され03月07日 19時 31分に終了予定です。即決価格は14,450円に設定されています。現在487件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただきましてありがとうございます。



limo(リモ)ヴィトロ/ ロージーラベンダー

(15周年アニバーサリモデル)

Ｌ字ファスナー長財布



新品☆未使用

○商品は未使用の綺麗な良い状態です。

写真を撮る為に手袋をして、箱から出しまし

た。

直接手で触れておりません。



○エンブレムには保護シールが付いたままです。



◯1点ずつ手作りの為、個体差がでますが、とても綺麗な柄が出ていると思います。



◆カラー

ロージーラベンダー

ステンドグラスをイメージしたイタリアンレザー、ヴィトロ。

絶妙なニュアンスの大人なローズピンクと

癒しの淡いラベンダーに

透き通るようなホワイトが優しく溶け合う

スペシャルなヴィトロがATAO15周年を記念して誕生したお品物です。



◆サイズ※全て外寸

縦：約9.5cm

横：約20cm



◆重量

約130g



◆素材

内装：牛革＆ポリエステル

外装：牛革



※ヴィトロシリーズは1点ずつ職人が手作業で仕立てているため、柄や配色に個体差があるシリーズです。お手元に届いたものを自分だけのお財布としてご愛用いただけますと幸いです。



◆仕様

カードケース：合計8枚

背面ファスナーポケット：あり



★ 定価33,000円(税込)



※紙袋、箱、不織布有り

手提げ袋は軽く丸めた状態でお送りいたします。



新品未使用ですが、一度人の手に渡った物となりますので、完璧をお求めの方・神経質な方はご遠慮下さい。

ご理解の上ご購入お願いします。

すり替え防止の為、返品は受け付けておりません。



お値下げは考えておりません。



他サイトにも出品しておりますので、突然、出品を取り消すこともございます。

ご了承ください。







カラー...パープル



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#Ｌ字ファスナー長財布 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>小物 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: アタオ

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