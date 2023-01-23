『Yves Saint Laurent ネイビー ウールコート M【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月02日 23時 16分に出品され04月02日 23時 16分に終了予定です。即決価格は8,736円に設定されています。現在265件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【高級感】

Yves Saint Laurentのコートは、洗練されたデザインと高品質な素材で知られています。ウール素材は保温性に優れ、寒い季節に最適です。



【スタイリッシュなデザイン】

ネイビーの色合いは、どんなスタイルにも合わせやすく、エレガントな印象を与えます。ロールアップ可能な袖は、カジュアルなスタイルにも対応可能です。



【サイズとフィット】

サイズMは、さまざまな体型にフィットしやすく、着用者を選びません。シンプルながらも存在感のある一着です。



- ブランド: Yves Saint Laurent

- サイズ: M

- 色: ネイビー

- 素材: ウール

- デザイン: ロングコート

- 袖: ロールアップ可能



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

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ジャケット・アウター タグ Yves

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ウールコート

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